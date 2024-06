GKS Naprzód 23 Rydułtowy świętuje awans do okręgówki. Kibice zgotowali piłkarzom wspaniałą fetę. Były legalne race i szampan ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Rydułtowy świętują awans swojej drużyny do Ligi Okręgowej. Po ostatnim meczu w Klasie A z Rymerem Rybnika, zakończonym remisem 1:1, kibice zgotowali swoim piłkarzom wspaniałą fetę. Już podczas spotkania, na trybunach pojawił się baner z napisem „Gratulujemy awansu”. Potem było już tylko jedno głośne skandowanie nazwy ukochanego klubu oraz fajerwerki. Ireneusz Stajer Zobacz galerię (80 zdjęć)

SPORT. GKS Naprzód 23 Rydułtowy, w sobotę 15 czerwca, świętował awans do piłkarskiej Ligi Okręgowej. Dzisiejszy ostatni mecz z Rymerem Rybnik nie miał znaczenia co do ostatecznej pozycji w tabeli rybnickiej Klasy A. Już przed spotkaniem wiadomo było, że w najbliższym sezonie rydułtowianie po pięciu latach przerwy wrócą na szósty szczebel rozgrywek. Wspaniałą fetę po meczu przygotowali piłkarzom kibice, którzy skandowali nazwę klubu i wystrzelili race.