Sikawka konna wjechała do Muzeum w Wodzisławiu Śl. To forpoczta większej ekspozycji. Można na niej zobaczyć prawdziwe skarby ZDJĘCIA

Sikawkę wypożyczyła na prośbę placówki Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie. Wyprodukowano ją w… 1906 roku. Znajduje się wciąż w bardzo dobrym stanie. Takimi pojazdami, zaprzężonymi w konnie strażacy gnali do pożarów. Nie były one tak skuteczne w działaniu jak współczesne wozy bojowe, ale dowoziły strażaków na miejsce akcji. Ci, najczęściej korzystali z naturalnych rezerwuarów wody, jakimi były stawy czy rzeki.

- Sikawka wjechała do muzeum na kołach, przez nasze ogromne drzwi. W tym celu trzeba było stworzyć odpowiednie podkłady, by to w ogóle było możliwe. I nie zniszczyć posadzki. Wóz ten jest właśnie forpocztą naszej wystawy o pożarnictwie – wyjaśnia dyrektor.