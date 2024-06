Zwolnienia, cięcia płac oraz inne problemy spółki Eko-Okna? Firma z Kornic wyjaśnia, skąd wzięły się takie doniesienia ZDJĘCIA

Gigant z Kornic (gmina Pietrowice Wielkie) w powiecie raciborskim, Eko-Okna SA w ostatnich latach mocno inwestuje. Dopiero co otwarto ogromny zakład produkcyjny (hala o wielkości 17 pełnowymiarowych boisk piłkarskich) w Wodzisławiu Śląskim, a kolejny za 400 mln złotych powstaje na powierzchni 33 hektarów w Kędzierzynie-Koźlu (województwo opolskie). Fabryka w Wodzisławiu już zatrudnia około dwóch tysięcy osób, a firma przyjmuje na różne stanowiska dalszych pracowników. Póki co, działa w systemie dwuzmianowym, wygląda jednak, że przymierza się do produkcji również i na trzeciej zmianie.