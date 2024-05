Radliński Central Park oficjalnie otwarty. Na siedmiu hektarach jest mnóstwo atrakcji. To kolejne miejsce do rekreacji w regionie ZDJĘCIA

Park Jordanowski przy ulicy Rydułtowskiej, zwany już radlińskim Central Parkiem oficjalnie otwarty. W piątek 24 maja, w dolnej części odbyła się uroczystość, na którą zaproszono dzieci, młodzież szkolną. Przyjechała silna reprezentacja z Mohelnic, to miejscowość położona w malowniczych czeskich Morawach, w kraju ołomunieckim.

Zaczęło się od barwnego przemarszu uczestników wokół boiska oraz innych obiektów rekreacyjnych pod widownię. Z przodu mażoretki Fenix z radlińskiego domu kultury, górnicza orkiestra dęta oraz rozradowane grupy dzieci i młodzieży. Następnie wszyscy zajęli miejsca na widowni.

- Jesteście przedstawicielami radlińskiej młodzieży i dzieci oraz pierwszymi użytkownikami tego miejsca. Nikt wcześniej nie siedział na widowni tak oficjalnie. Dopiero od dwóch dni mamy bowiem pozwolenie na użytkowanie sportowo– rekreacyjnej części Parku Jordanowskiego. Ci wszyscy, co siedzieli tu wcześniej, to się nie liczy. Dlatego jesteście pierwsi. Tak samo będziecie pierwsi korzystać z boiska, toru rolkarskiego oraz wszystkich innych atrakcji – mówił burmistrz Zbigniew Podleśny, co wywołało entuzjazm zebranych.