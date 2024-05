Wielkie otwarcie Parku Jordanowskiego w Radlinie już w piątek - zobacz zdjęcia. Zyskał już nazwę Central Parku

Wielkie otwarcie Parku Jordanowskiego w Radlinie. Zyskał już nazwę Central Parku

Park Jordanowski przy ulicy Rydułtowskiej, zwany już radlińskim Central Parkiem zostanie oficjalnie otwarty w najbliższy piątek 24 maja. To dobra data. Tydzień później mamy przecież 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka.

od godziny 14.00 do 22.00 w części rekreacyjnej parku - Zlot Foodtrucków.

Przypomnijmy, że pomysł na radliński „central park” towarzyszy władzom miasta od dawna. Postulat ten pojawiał się w dyskusjach z mieszkańcami. Wiele lat temu zgłosili go m.in. uczestnicy warsztatów podczas tworzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin. Po decyzji o przyznaniu 9 mln złotych, budowa parku stała się realna.

Miasto Radlin otrzymało rekordowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 9 milionów na nowy park miejski, a łączny koszt wyniósł około 11 mln zł. W nowym Parku Jordanowskim znajdziecie wiele obszarów zróżnicowanej zieleni, roślinności miododajnej, stref szczególnie wrażliwych przyrodniczo, jak chociażby dziką łąkę, czy tzw. ogrody deszczowe. Zagospodarowano jest teren wokół Pomnik Ofiar Szybu Reden, do którego podczas II wojny światowej niemieccy naziści wrzucali żywych ludzi.

- Zagospodarowujemy 7 hektarów przestrzeni, od Biertułtów w kierunku Redeny. To znane miejsce w Radlinie, w przeszłości mieściło się tu boisko lekkoatletyczne z którego korzystali m.in. gimnastycy – mówiła ówczesna burmistrz Barbara Magiera.

Zagospodarowane otoczenie Pomnika Ofiar Szybu Reden w Radlinie

W miejscu tym stoi pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej._ _„W latach 1939–1945 hitlerowcy wrzucali żywcem do nieczynnego szybu Reden pojmane osoby z okolicznych terenów. Po zajęciu Radlina przez Armię Czerwoną w marcu 1945 r. powołano komisję do zbadania tej zbrodni i wysłano specjalną ekspedycję złożoną z pracowników kopalni „Marcel” w Radlinie. Spuszczony do szybu na linie górnik, dawny powstaniec śląski Alojzy Mika rozświetlając ciemność przy pomocy górniczej lampki zauważył na dnie pływające martwe korpusy ludzkie. Ostatecznie zdołano wydobyć z głębi szybu zwłoki dwóch mężczyzn i sześć kobiet_” _– czytamy w Wikipedii.