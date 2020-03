Rekrutacja do przedszkoli w Wodzisławiu. Kiedy wyniki?

30 marca br. o godz. 13:00 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji tj. publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Wodzisławiu Śląskim.

- Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić pocztę elektroniczną adresu, który został podany przy rekrutacji - wyjaśniają w Urzędzie Miasta.

Rodzice przyjętych dzieci do 3 kwietnia br. do godz. 15:00 muszą zgłosić się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z jej usług.

Jak tłumaczą urzędnicy ze względu na wprowadzony stan epidemii i ograniczenie w przemieszczaniu się, potwierdzenie woli odbywać się będzie poprzez przesłanie wersji elektronicznej oświadczenia do przedszkola, którego dziecko zostało zakwalifikowane, lub złożenia poświadczenia telefonicznego w przedszkolu.