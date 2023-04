Rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie wodzisławskim. Wezwanych zostanie około 700 osób. Jak się przygotować i jakie są zmiany?

Dotyczą osób, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej (jednak wyłącznie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia), jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Po raz pierwszy w komisji psycholog

Od tego roku skład lekarskiej komisji wojskowej ma zostać rozszerzony m.in. o psychologa. Po raz pierwszy też zamiast książeczek wojskowych osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej będzie wydawane zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej. Zakład Antropologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczeń PAN we Wrocławiu prowadził będzie badania populacyjne, w związku z czym co dziesiąta osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma ankietę do wypełnienia.