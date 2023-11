Ekipa ZSP w Rydułtowach mistrzem Polski w strzelectwie. Nasi kadeci zwyciężyli "w cuglach". Kim są trzej strzelcy, jak się szkolą? ZDJĘCIA

- Do klas mundurowych przychodzą różni uczniowie. Trzeba jednak wyzwolić w nich chęć, aby się zaangażowali, podejmowali wyzwania i się rozwijali w tym co tutaj robię. To prowadzi do sukcesu - mówi kapral Klaudia Szombara, nauczyciel przygotowania wojskowego oraz edukacji i logistyki wojskowej.