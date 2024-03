Śląscy strażacy walczą w futsalowych mistrzostwach w Lubomi! To już 30. turniej o puchar komendanta wojewódzkiego PSP. Kto wygra? ZDJĘCIA

- Często komenda wojewódzka straży pożarnej, jako główny organizator mistrzostw w futsalu, wraca do powiatu wodzisławskiego. Mamy tutaj dobre warunki do rozgrywania meczów piłkarskich. Doskonale służą nam do takiej rywalizacji hale w Syryni i Lubomi – mówi kapitan Sebastian Bauer, oficer komendy PSP w Wodzisławiu Śląskim, która współorganizuje czempionat wraz z powiatem i gminą Lubomia.

Ireneusz Stajer