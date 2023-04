Skrzacie pieczątki w Wodzisławiu. Spaceruj po mieście i rób fotografie. A potem udaj się do punktu informacji turystycznej

Zabierz ze sobą album i gromadź wszystkie pieczątki instalacji Wodzisławskich Skrzatów. W tym miejscu możesz pobrać planszę do zbierania pieczątek oraz inne materiały służące do dobrej zabawy w świecie sąsiadów w wersji mikro – zachęca urzą miasta.

Zgromadź skrzacie pieczątki

Co musisz zrobić? Po pierwsze, wybierz się na spacer w poszukiwaniu Wodzisławskich Skrzatów. Po drugie, zrób zdjęcie instalacji telefonem komórkowym lub innym urządzeniem elektronicznym. Po trzecie, gdy wykonasz dziewięć fotografii (domu, sypialni, kopalni, pizzerii, farmy, Cechu Rzemieślników, szkoły, salonu, piekarni) idź do punktu informacji turystycznej przy ul. Styczyńskiego 2 po pieczątki. Tam otrzymasz Kartę Turysty, do której będziesz mógł przybić skrzacie pieczątki.

Możesz także pobrać Kartę Turysty ze strony https://wodzislaw-slaski.pl/skrzacie-pieczatki i wydrukować ją w domu.

Quiz z wiedzy o Wodzisławskich Skrzatach

Co musisz zrobić? Wydruku ze strony https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/aktualnosci/2023/kwiecie%C5%84/image_1.png quiz "Jak dobrze znasz Wodzisławskie Skrzaty" i odpowiedz na pytania. Ale nie są one łatwe, bo dotyczą szczegółów. Należy się dobrze przyjrzeć, by dać prawidłową odpowiedź.