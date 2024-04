Wioska rycerska zagości koło Wieży Romantycznej w Wodzisławiu Śl. Postrzelają z łuku, rzucą toporkiem do celu. Będzie wiele atrakcji ZDJĘCIA

Tegoroczny sezon na Wieży Romantycznej rozpocznie się w niedzielę, 14 kwietnia br. o godzinie 14:00. Okolice Baszty Rycerskiej przeobrażą się w obozowisko, w którym pojawi się średniowieczny namiot, a wraz z nim sprzęty obozowe, takie jak palenisko, naczynia i przedmioty codziennego użytku. Ponadto czekają nas zabawy jarmarczne i plebejskie, w tym: strzelanie z łuku do tarczy, rzucanie włócznią, toporkami do celu, przeciąganie liny, wyścigi drużyn w drewnianych nartach, walki na specjalne treningowe, bezpieczne miecze w kaskach, bieg damy i rycerza, gra w boulle, walki na worki na równoważni. Ponadto w programie znalazły się turnieje rycerski oraz rzutu kolczugą.

Godziny otwarcia Baszty Rycerskiej w sezonie

- Wszystkich poszukiwaczy przygód, miłośników historii zapraszamy do odwiedzenia prawdziwego skarbu wodzisławskiej ziemi – Wieży Romantycznej. Obiekt będzie do dyspozycji odwiedzających w weekendy (soboty i niedziele) w godzinach od 12:00 do 18:00 - słyszymy w wodzisławskim ratuszu.

- Przypominamy, że osoby, które chciałby zobaczyć od środka ten historyczny zabytek w dni robocze, mogą to zrobić po wcześniejszym umówieniu wizyty. Termin oraz godzinę odwiedzin w tygodniu można zarezerwować pod numerem telefonu: 32 45 90 478 lub e-mailowo:

[email protected]

- dodają w urzędzie miasta.

Punkt widokowy

Widok z Baszty Rycerskiej bywa zaskakujący. Co można dostrzec z punktu widokowego? Przy dobrej pogodzie oczom ukazują się wschodnie Sudety - opawska część Niskiego Jesionika, pomnik II Wojny Światowej w Hrabyne. Dobrze widoczne są również takie szczyty jak Velky i Mały Roudny. Co ciekawe przy bardzo dobrych warunkach atmosferycznych widoczny jest masyw Pradziada.

Przy Baszcie Rycerskiej dla wszystkich osób odwiedzających ten wodzisławski zabytek, dostępna jest stacja naprawcza, która umożliwia bezpłatne zreperowanie roweru, hulajnogi czy deskorolki. Jest to praktyczne rozwiązanie, które pozwala na szybką reakcję w razie niespodziewanej awarii. Urządzenie pojawiło się na Grodzisku w ramach zadania pn. „Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego”.

Przypominamy, że w 2021 roku po wielu latach starań i dążeń partnerów na terenach pogranicza polsko-czeskiego, ten owiany aurą tajemniczości symbol miasta, odzyskał swój dawny blask. Było to możliwe dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz udziale w projekcie Silesianka - szlaku wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia.