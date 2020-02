Wodzisławski Budżet Obywatelski 2020. Poznaj projekty

Wodzisławianie, na co wydać pół miliona złotych?

Wraca Budżet Obywatelski. To mieszkańcy podczas głosowania zdecydują na co przeznaczyć wydzieloną przez władze miasta kwotę. W Wodzisławiu Śląskim do podziału jest pół miliona złotych. Pomysły do realizacji w 2020 roku można zgłaszać do 8 listopada.