Zmarł Ks. Mateusz Tomanek. Odszedł po długiej chorobie w wieku 41 lat. Był dyrektorem ośrodka rekolekcyjnego w Kokoszycach i strażakiem

Ksiądz Mateusz Tomanek w ostatnim czasie był dyrektorem Gospodarstwa Rolnego Archidiecezji Katowickiej i Domu Rekolekcyjnego w Kokoszycach. Urodził się w 1982 roku. Pochodził ze Szczejkowic (pow. rybnicki). Wyświęcony na kapłana został w 2008 roku. W dniu śmierci (5 kwietnia) miał zaledwie 41 lat. Posługiwał m.in. w Rybniku-Chwałowicach, Mysłowicach-Brzęczkowicach, Wodzisławiu Śląskim, Nieboczowach i Rudzie Śląskiej.

— Jego ulubioną modlitwą była koronka do Miłosierdzia Bożego, a pasją auta ciężarowe. Gdy jechał w trasę, to zawsze gdzieś odprawiał msze święte na parkingu dla kierowców. Dwa lata temu, gdy Mateusz zachorował bardzo dużo ludzi się za niego modliło. Jako rocznik jesteśmy bardzo za to wdzięczni – dodaje wyświęcony w tym samym roku ksiądz Łukasz Skiba.