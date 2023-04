47-latek z Wodzisławia rozpowszechniał pornografię dziecięcą. Nie spodziewał się wizyty policjantów. Grozi mu nawet 12 lat więzienia

Nad sprawą przez kilka miesięcy pracowali kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Funkcjonariusze, zbierając materiały ustalili, że 47-latek za pośrednictwem komunikatora rozsyła treści pornograficzne z udziałem małoletnich.

- Kryminalni namierzyli sprawcę kilka dni temu we Wodzisławiu Śląskim. Mężczyzna został zatrzymany. Kompletnie nie spodziewał się lubelskich policjantów. Uważał, że w internecie może zachować anonimowość. Sprawą zajmowała się policja z Lublina, bo to nasi stróże prawa trafili w internecie osobę rozpowszechniająca pornografię dziecięcą. Dalsze ustalenia doprowadziły do mieszkańca Wodzisławia Śląskiego. Skoro jednak sprawę zaczęli funkcjonariusze z Lublina, dlatego ją kontynuują - powiedział nam nadkomisarz Kamil Gołębiowski, oficer prasowy KMP w Lublinie.