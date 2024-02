Szokujące ustalenia dotyczące tragedii w Radlinie. Wojciech S. miał zadać ciosy siekierą i podpalić pokrzywdzonego

Zabójstwo w Radlinie. Wojciech S. miał zadać ciosy siekierą i podpalić pokrzywdzonego

To nie był zwykły pożar, a celowe działanie. Tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury, w sprawie tragedii, do której doszło we wtorek 20 lutego nad ranem, na terenie pustostanu przy ulicy Mariackiej w Radlinie. Zginął 47-letni mężczyzna. Śledczy ustalili, że dzień wcześniej, w godzinach wieczornych doszło do awantury pomiędzy 47-letnim Tomaszem K. a 50-letnim Wojciechem S., podczas której Wojciech S. uderzył Tomasza K. siekierą w rękę. Pozostali domownicy udzielili pomocy Tomaszowi K. opatrując go, a następnie poszli spać.