Barbórkowe zwiedzanie sztolni ćwiczebnej w Wodzisławiu Śląskim. To jedyna taka okazja w roku!

Barbórkowe zwiedzanie Sztolni w Wodzisławiu Śląskim

To już kolejny raz, gdy Górnicza Sztolnia Ćwiczebna w Wodzisławiu Śląskim otworzyła się dla zwiedzających. Obiekt, który na co dzień służy uczniom Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, tylko raz w roku - właśnie z okazji nadchodzącej Barbórki - można zwiedzić i z bliska zobaczyć maszyny górnicze.

I tak właśnie było w sobotę 2 grudnia, gdy tłumy mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i okolicznych miejscowości wybrały się, by odwiedzić sztolnię. Każdy, kto tego dnia miał szansę wejść do środka, spotkał się ze skarbnikiem. Kilkudziesięcioosobowe grupy oprowadzał przewodnik, który opowiadał o poszczególnych maszynach górniczych. Wśród odwiedzających byli zarówno ci, którzy na co dzień pracują w kopalni, jak i ci, dla których była to świetna opowieść o wyjątkowo trudnym i odpowiedzialnym zawodzie.