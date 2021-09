Blaskowisko w Rudułtowach. Ich mama zginęła na pasach, nie chcą by tragedia się powtórzyła

To przede wszystkim akcja profilaktyczna. Dopiero w drugiej kolejności - zabawa, koncerty. Bo pomysł na Blaskowisko’2021 zrodził się po tragicznym wypadku drogowym z października 2020 roku, kiedy to na przejściu dla pieszych w Rydułtowach zginęła ukochana mama głównych organizatorów: Danuty i Wojciecha Śmiejów. Aby podobna tragedia nigdy więcej nie spotkała żadnej rodziny, dzieci kobiety, postanowiły zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców ich rodzinnych Rydułtów. - To był pomysł Wojtka, który od razu mi się spodobał. W dniu wypadku nasza mama nie była ubrana na ciemno, a przejście dla pieszych, gdzie doszło do wypadku nie jest na jakimś odludziu.

To wszystko sprawiło, że praktycznie codziennie zastanawiam się, czy gdyby mama miała na sobie jakiś dodatkowy element, odblask, cokolwiek, co skupiłoby wzrok kierowcy, naszej tragedii udałoby się zapobiec - mówi Danuta Śmieja, jedna z organizatorek eventu. Impreza startuje już o godzinie 10. Rozpocznie je Motoserce i pokaz mody motocyklowej oraz zbiórka krwi. Nie zabraknie też dmuchańców dla dzieci, kącika malowania twarzy, czy inscenizacji wypadku i pokazu pierwszej pomocy. W planach jest również oczywiście parada motocyklistów.

Od godziny 16 rozpoczną się koncerty artystów. Wystąpią: Sabina Szewczyk, Konstelacje, Patrick The Pan oraz Sonbird. Na mieszkańców będzie czekać jeszcze mobilna odblaskownia, gdzie będzie można doświadczyć znaczenia odblasków.