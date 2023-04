Dobry Duch działa w Rydułtowach. To sklep charytatywny, który ma swoich podopiecznych. Zobacz, jak może pomóc WIDEO, ZDJĘCIA

Dobry Duch sprzedaje i wspiera potrzebujących!

W regionie, a nawet województwie to jeden z większych sklepów charytatywnych pod względem powierzchni. Zyski ze sprzedaży Dobry Duch przeznacza na wsparcie „osób na zakręcie”. Jak tłumaczy preze, są to ludzie „zawieszeni” między OPS-em a życiem samodzielnym.

- Nasza pomoc trafi do osób np. nieuprawnionych do wsparcia z OPS-u, bo mają trochę za wysoki dochód. W ich przypadku pomoc społeczna ma związane ręce. Z drugiej strony, nie będziemy zastępowali OPS-u. Chcemy podać człowiekowi rękę, wyciągnąć go z trudnej sytuacji, by potem funkcjonował normalnie. Bo wielu ludziom tak ułożyło się życie, że potrzebują jakiegoś wsparcia, aby ruszyć z miejsca – podkreśla prezes.