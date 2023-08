10-letnia Lilka z Wodzisławia Śląskiego ma nadzieję, że wkrótce samodzielnie będzie wychodziła z domu. Trwa zbiórka na zakup windy

Wodzisławski "Nasz Nowy Dom". Lilka ma szansę, by wreszcie samodzielnie mogła korzystać z podwórka

10-letnia Lilka z Wodzisławia Śląskiego wciąż marzy, by jak inne dzieci móc swobodnie bawić się na podwórku. Obecnie niepełnosprawna dziewczynka jest właściwie uwięziona w swoim domu i zdana, by oczekiwać na przyjście z pracy swojego taty.

- Obecnie Lilka nie jest w stanie samodzielnie wychodzić z domu. Dotąd braliśmy ją na ręce i przenosiliśmy z piętra domu na podwórze, gdzie siadała na wózek. Wraz z wiekiem rośnie i waga, dlatego dla żony jest to już zbyt duże obciążenie. Lilka musi więc czekać aż wrócę z pracy, by mogła przy mojej pomocy zejść na podwórze - mówi Ariel Sówka, tata dziewczynki.

By Lilka mogła jak inne dzieci korzystać z podwórka przed domem, potrzebna jest winda i dostosowanie mieszkania na piętrze domu do potrzeb dziewczynki. - Dzięki temu Lilka będzie praktycznie samodzielna - dopowiada tata 10-latki. To jednak spory koszt, bo aż 60 tys. zł, który przekracza budżet rodziny, gdyż wiele środków rodzice dziewczynki przeznaczają na jej leczenie. W sieci ruszyła zbiórka na zakup windy, z pomocą ruszyła wodzisławska Akcja Rowerowa, znana z pomocy wielu innym potrzebującym dzieciom. Udało się uzyskać potrzebny sprzęt, dzięki czemu będzie możliwe przeprowadzenie niezbędnych prac, pozwalających na montaż windy.

Trwa zbiórka na kosztowną windę, która pozwoli, by dziewczynka mogła wychodzić z domu RL