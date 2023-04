GKS Naprzód Rydułtowy skończył 100 lat! Huczne obchody zgromadziły tłumy. Były odznaczenia dla ludzi sportu i rodzinny festyn WIDEO ZDJĘCIA

- 100-lecie klubu tak naprawdę wypada w poniedziałek (24 kwietnia). Ze względu jednak na to, że jest to dzień powszedni zorganizowaliśmy uroczystości w sobotę - mówi Jacek Świątek, prezes GKS-u Naprzód Rydułtowy.

- Na stadionie spotkali się ludzie związani z klubem w latach 70. czy 80. z naszą obecną klubową młodzieżą. Mogli sobie powspominać i poopowiadać młodym w luźnej, piknikowej atmosferze. Na uroczystości postanowiliśmy również podziękować wybitnym sportowcom z sekcji, których już nie ma, bo aktualnie jesteśmy niestety klubem jednosekcyjnym. Zaprosiliśmy ich na scenę, by podziękować im za wieloletnie poświęcenie i reprezentowanie naszych barw – zaznaczył prezes GKS-u Naprzód.

Szczególne honory spotkały Alojzego Musioła, legendę rydułtowskiego klubu, któremu odśpiewano gromkie „100 lat”. To jeden z najbardziej zasłużonych trenerów i piłkarskich działaczy w naszym regionie. Natomiast rzecznik Górnika Zabrze złożył gratulacje zaprzyjaźnionemu klubowi z Rydułtów w imieniu prezesa Adama Matyska, trenera Jana Urbana i piłkarzy.

Laureaci odznak honorowych ŚlZPN to: Hubert Drabiniok, Jan Furlepa, Stefan Jordan, Stanisław Malejka, Henryk Malina, Henryk Manek, Jan Pielczyk, Józef Siara, Jacek Świątek, Jerzy Wróblewski i Halina Zając(złote); Grzegorz Chrószcz, Piotr Groborz, Grzegorz Jordan, Tadeusz Leśnik (wychowanek Naprzodu, który przez całą piłkarską karierę reprezentował barwy rydułtowskiego klubu), Janusz Machnik, Mirosław Manderla, Mieczysław Masłowski, Grzegorz Pochcioł, Artur Staszczyk, Bogumiła Szulc, Dariusz Widawski, Henryk Wojtaszek, Michał Załęga, Przemysław Żyła.

Historia GKS-u Naprzód Rydułtowy

Piłka nożna pojawiła się w Rydułtowach dzięki Włochom i Szkotom. W latach 1920-21, w tamtejszej Szkole Podstawowej nr 1 stacjonowało wojsko włoskie i szkockie, które pilnowały porządku na Górnym Śląsku do czasu przeprowadzenia plebiscytu. To właśnie ci żołnierze rozegrali w 1920 roku pierwszy mecz piłkarski w Rydułtowach – pisze Michał Zichlarz na stronie

.

24 kwietnia 1923 roku założono Klub Sportowy Naprzód 23. Przed i po wojnie piłkarze występowali w niższych klasach. Pierwszym wielkim sukcesem był awans na dwa sezony do III ligi w 1959 roku. Na kolejne osiągnięcia trzeba było czekać kilkadziesiąt lat. W 1986 roku Naprzód ponownie wywalczył awans do trzeciej ligi. Pomagała kopalnia Rydułtowy. W 1991 roku, trenowany przez Ryszarda Kamińskiego Naprzód wywalczył historyczny awans do II ligi.