Piłkarze Górnika Zabrze zagrali z Naprzodem Rydułtowy z okazji jubileuszu 100-lecia tego klubu ZDJĘCIA Jacek Sroka

Mecz Naprzodu z Górnikiem oglądały w Rydułtowach tłumy kibiców fot. Ireneusz Stajer

W piątek 8 września doszło do niecodziennego meczu. Piłkarze Górnika Zabrze wybrali się do Rydułtów, by uczcić jubileusz 100-lecia tamtejszego Naprzodu. Zabrzanie wygrali to historyczne spotkanie 9:0, ale dużo ważniejsza niż wynik była wizyta 14-krotnych mistrzów Polski na Stadionie Miejskim przy ulicy gen. Józefa Bema w Rydułtowach. Zobaczcie zdjęcia z jubileuszowego meczu Naprzodu z Górnikiem.