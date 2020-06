Górnicy z kopalni Marcel przechodzą badania przesiewowe w Rybniku

Podjeżdżają autem, okazują dokument, a następnie pobierany jest wymaz. Rozpoczęły się badania przesiewowe górników kopalni Marcel w Radlinie. Testy bez wychodzenia z samochodu prowadzone są przy kopalni Jankowice w Rybniku. Do niedzieli przebadanych zostanie ponad 3 tys. osób.

Badają górników z Marcela W czwartek (4.06) o godz. 9 rozpoczęły się badania przesiewowe górników z kopalni w Marcel w Radlinie. Do niedzieli przebadanych zostanie ok. 3 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej i firm zewnętrznych z nią współpracujących. Wymazy pobierane są przy budynku dyrekcji kopalni Jankowice w Rybniku. Ulokowano tam dwa stanowiska do wykonywania badań w formie drive-thru. O terminie i godzinie badania górnicy informowani są poprzez SMS. Następnie podjeżdżają do wyznaczonego punktu samochodem, okazują dokumenty (dowód, dyskietkę pracowniczą), a następnie osoby ubrane w kombinezony pobierają wymaz. Wszystko bez wychodzenia z auta. Wyniki każdej z osób powinny być znane w ciągu kilku dni, można je poznać w drodze elektronicznej. Każdy z pracowników przejdzie badanie dwukrotnie (w przypadku negatywnych wyników). Druga tura badań ma potrwać od 11 do 14 czerwca.

Przerwa w wydobyciu 4 i 5 czerwiec jest dniem wolnym w kopalni. W tych dniach pracować będzie niezbędna załoga do zabezpieczenia kopalni i utrzymania zakładu w gotowości. Pracownicy otrzymają 60 proc. dniówki. Mogę też wykorzystać inną formę zwolnienia, np. urlop. W założeniu górnicy mają odrobić te dni 20 i 27 czerwca. Teoretycznie. Niewykluczone, że w najbliższym czasie dojdzie do kolejnego porozumienia związków zawodowych z zarządem PGG w sprawie przedłużenia o kolejne dwa miesiące porozumienia na mocy którego tydzień pracy ulegnie skróceniu z 5 do 4 dni, a wraz z nim pomniejszona zostanie pensja o 20 proc., co pozwoli skorzystać spółce z tarczy antykryzysowej i zaoszczędzić miliony złotych w czasach kryzysu (obowiązywało w maju). Wówczas w miesiącu górnicy będą mieli dodatkowe cztery dni wolne, w które będzie można wpisać te przeznaczone na badania, bez konieczności odrabiania w weekend.

W tym samym czasie badania są górnicy z kopalni Ziemowit należącej do PGG. To około 4 tys. osób. - O decyzji przesądził wzgląd na prewencję i zachowanie szczególnej ostrożności. W obu zakładach górniczych ujawniono dotąd kilkanaście zakażeń, jednak aby całkowicie wykluczyć ryzyko tworzenia się ognisk epidemicznych w przyszłości, należy mieć absolutną pewność co do stanu zdrowia załogi, dlatego wskazane jest uzyskanie pełnego obrazu sytuacji epidemicznej zakładów PGG S.A. w Lędzinach i Radlinie - informuje Polska Grupa Górnicza. W całej Polskiej Grupie Górniczej potwierdzono do tej pory 1499 zakażeń. Do pracy wróciło już prawie 300 ozdrowieńców. Do normalnego poziomu wydobycia powracają kopalnie: Jankowice, Murcki-Staszic, Sośnica, Bielszowice i Pokój, które z powodu koronawirusa musiały wcześniej wstrzymać wydobycie.

