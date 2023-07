Hałda Szarlota w Rydułtowach daje się we znaki mieszkańcom. Ludzie żyjący w jej sąsiedztwie mają dość. Jakie to są uciążliwości? ZDJĘCIA

Hałda Szarlota jest poniekąd powodem do dumy dla Rydułtów, a zarazem problemem, który dotyczy zwłaszcza mieszkańców domów przy ulicach Tetmajera i Narutowicza. To bowiem największe (powierzchnia 37 ha, objętość 13,3 mln m sześc.) i najwyższe (od podstawy mierzy ok. 134 m) zwałowisko skały płonnej w Europie. Problemem jest to, że sprasowane wnętrze zwałowiska pali się, a temperatura sięga tam nawet 600 – 800 stopni C! Na miejscu działa firma, która wydobywając materiał skalny na zewnątrz, gasi te pożary. Pracownicy przy użyciu ciężkiego sprzętu, oddzielają silnie palące się miejsca od reszty zwałowiska. Następnie rozpalona skała jest studzona.

