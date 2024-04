Wodzisław Śląski. Na kogo zagłosujesz w wyborach na prezydenta w II turze? Kieca czy Sączek? SONDA PREZYDENCKA

Druga tura wyborów odbędzie się 21 kwietnia

Wodzisław Śląski. Na kogo zagłosujesz w wyborach na prezydenta w II turze? SONDA PREZYDENCKA

Coraz mniej czasu pozostało do drugiej tury wyborów samorządowych. Przypomnijmy, że wybory w okrojonej formie - dotyczą one już tylko prezydentów, burmistrzów i wójtów - odbędą się 21 kwietnia. Będą one miały miejsce tylko w niektórych miastach i gminach.

Jednym z miast, gdzie dojdzie do wyborczej dogrywki jest Wodzisław Śląski. Prawo udziału w drugiej turze uzyskało po dwóch kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów. W przypadku Wodzisławia jest to: zwycięzca pierwszej tury wyborów - urzędujący prezydent – 44-letni Mieczysław Kieca, na którego zagłosowało 6 579 osób (co przekłada się na 40,23-proc. poparcie) oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości, 41-letni Dezyderiusz Szwagrzak, który otrzymał 3 557 głosów (21,75-proc. poparcie).