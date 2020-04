Koniec spacerów wśród drzew. Rząd zakazuje wejść do lasów. Co z myśliwymi?

Zakaz wstępu do lasu

Nie planujcie wycieczek do lasów. Nawet jeśli znacie bardzo odosobnione miejsce. W związku z epidemią koronawirusa rząd wprowadził tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Obowiązuje od 3 do 11 kwietnia. Oznacza to, że do Wielkanocy nie będziemy mogli pospacerować wśród drzew. Chyba, że jesteście myśliwymi... Jak to argumentują pomysłodawcy.

- Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia włącznie - czytamy w komunikacie Lasów Państwowych.

Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.