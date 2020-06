Koronawirus w kopalniach PGG. 1685 zakażonych górników i 797 ozdrowieńców

Koronawirus w kopalniach PGG

Do środy (10.06) w kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej zakażenie koronawirusem potwierdzono u 1685 górników. W kwarantannie przebywa 1316 pracowników. Co najważniejsze, z każdym kolejnym dnie rośnie liczba ozdrowieńców. To obecnie 797 osób.

Do tej pory najwięcej przypadków potwierdzono w kopalniach:

Jankowice w Rybniku - 672

Sośnica w Gliwicach - 420

Murcki-Staszic w Katowicach - 236

Marcel w Radlinie - 174

Bielszowice w Rudzie Śląskiej - 71

Ziemowit w Lędzinach - 22

Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych - 15

Co ważne, większość górników przechodzi wirusa bezobjawowo lub z objawami grypopodobnymi.

Od pracowników PGG pobrano już w sumie 40 tys. wymazów. Druga tura badań trwa wśród górników kopalni Marcel i Ziemowit. Powinna się zakończyć jeszcze w tym tygodniu. Z informacji przekazanych przez związkowców przebadani mają być jeszcze m.in. górnicy z kopalni Bolesław Śmiały.