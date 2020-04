Koronawirus w Wodzisławiu Śl. Wodzisławianie w maseczkach na ulicach miasta

Wyjście do sklepu, pracy czy na spacer w maseczce ochronnej na twarzy? Do tej pory wydawał się to nierealny scenariusz. Nikt z nas nie dopuszczał takiej możliwości nawet w przeszłości, kiedy co kilka lat obrazkami ludzi w maskach atakowały nas serwisy informacyjne, alarmujące o zmutowanych wirusach w Azji.

Tak było w przypadku ptasiej (2003-2006), a później świńskiej grypy (2009-2010) czy SARS (2002-2003). Wówczas zdjęcia ludzi w maskach w Azji nie robiły większego wrażenia na mieszkańcach Europy. Nie było większego zagrożenia dla naszego kraju i traktowano te informacje raczej jako ciekawostkę. To było coś, co nas nie dotyczyło.

Dziś sytuacja jest inna. Znów wirus pojawił się w Chinach. Skafandry, maski, izolacje długo były traktowane jako nierealny scenariusz w Europie czy Polsce. A jednak. Koronawirus dotarł do naszego kraju, a także powiatu wodzisławskiego. W całej Polsce chorych liczymy w tysiącach, a w setkach zgony. Śmierć nie ominęła pacjentów z naszego regionu.