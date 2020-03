Koszykarki ŻKK Olimpia Wodzisław wygrały z MKS MOS Katowice. To był koszykarski thriller!

Koszykarze MKS Wodzisław Śl. pokonali UKS 27 Katowice

W pierwszym etapie śląskich rozgrywek MKS Wodzisław Śl. doznał dwóch porażek z zespołem UKS 27 Katowice. Jednak to już historia. Mając to w pamięci wodzisławscy koszykarze podeszli do tych zawodów bardzo skoncentrowani i świadomi, że decydujące rozgrywki w tym sezonie właśnie się...