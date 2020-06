Kradzież auta na Orłowcu. Policjanci z Rydułtów odzyskali samochód i narzędzia

W miniony weekend policjanci z Rydułtów przyjęli zawiadomienie o kradzieży pojazdu z zawartością elektronarzędzi. Osobowy fiat zniknął z parkingu na Osiedlu Orłowiec. Samochód miał w środku wiertarki, wkrętarki i skrzynki z narzędziami.

Kryminalni z komisariatu wykonując czynności w sprawie kradzieży, przejrzeli zabezpieczony monitoring, na którym zauważono mężczyznę, który otwiera samochód, następnie chwilę kręci się wokół niego, aż w końcu wsiada i odjeżdża. Policjanci sprawdzili teren i cały czas szukali samochodu, ale otrzymali informację, że fiat został znaleziony w Rybniku. Mundurowi z tamtejszej jednostki przeprowadzili oględziny samochodu i przekazali go właścicielowi.

Rydułtowscy policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Wkrótce potem ustalili, że jest nim 27-latek, który aktualnie przebywał w miejscowości Piece w powiecie rybnickim.

- Pojechali tam i zatrzymali go. Mężczyzna przyznał się do kradzieży pojazdu. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że skłoniła go do tego trudna sytuacja finansowa. Ustalono także, że elektronarzędzia, które znajdowały się w pojeździe, sprzedał znajomemu. Stróże prawa pojechali we wskazane przez zatrzymanego miejsce zbycia przedmiotów i odzyskali warty blisko pięć tysięcy łup - tłumaczy nadkom. Marta Pydych z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.