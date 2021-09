Krostoszowice: 52 lata temu przy głębieniu szybu kopalni zginęło trzech górników

- Tego dnia nie mieliśmy w ogóle pracować. Była niedziela, każdy odpoczywał. Ale w nocy zaszałowali szyb, więc od rana trzeba było betonować. Przyszedł kierownik, ściągał do roboty ludzi mieszkających najbliżej. Poszedłem - mówił nam w 2014 roku pan Henryk, który przeżył tragiczny wypadek.

Głębienie szybu rozpoczęto 1 kwietnia 1968 roku. Do użytku został oddany po ponad dwóch latach - 30 czerwca 1970 roku. Miał głębokość 607 m. Feralnego, 28 września doszło do zerwania rurociągu służącego do podawania betonu. Na pracujących na dole sześciu górników posypały się rury, żelastwo i beton. Trzech z nich - Rufin Tulec, Bolesław Nawrat oraz Jan Fojcik - zginęło. Dwóch zostało ciężko rannych. Kolejnemu amputowano nogę.

Cześć pracowników Przedsiębiorstwa Budowy Szybów pracowała na górze, przy mieszaniu betonu. Kilku było na dole. - W pewnym momencie dostaliśmy sygnał z dołu, że chyba zatkał się rurociąg, bo beton nie dopływa. Kazano nam zjechać i sprawdzić, co się dzieje. Ja zostałem na dole, kolega wyjechał. Nagle konstrukcja nie wytrzymała. Poleciała na nas fontanna betonu, poprzerzucało nas na różne strony, wszystko trwało chwilę, potem nastała cisza – wspominał kilka lat temu jeden z poszkodowanych w wypadku mężczyzn.

Jeden z rannych wówczas mężczyzn, Klemens Ciemięga, doznał ciężkiego urazu kręgosłupa, po wypadku nigdy nie doszedł do siebie i zmarł ponad 3 lata później.