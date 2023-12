Łysa opona i zderzenie w Rydułtowach. Groźne zdarzenie zakończyło się dla sprawcy wysokim mandatem OPRAC.: Robert Lewandowski

Policja Wodzisław Śląski

Brak aktualnych badań technicznych, brak ubezpieczenia OC i łysa przednia opona. To tylko część przewinień, których dopuścił się 37-letni kierowca z powiatu raciborskiego. Doprowadził on bowiem jeszcze do zderzenia trzech pojazdów.