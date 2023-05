Małżeństwo z Radlina przewoziło seatem narkotyki. 44-letni kierujący był odurzony zabronioną substancją. Co policja znalazła w samochodzie?

Policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego komisariatu w Radlinie zatrzymali podróżującą seatem ulicą Orkana w Radlinie parę. Kierujący był bardzo pobudzony, mundurowi postanowili sprawdzić stan jego trzeźwości.

- Badanie testerem narkotykowym wykazało w organizmie 44-letniego mieszkańca Radlina obecność różnych narkotyków. Policjanci znaleźli też w aucie narkotyki, z których można było przygotować ponad 200 działek dilerskich marihuany i amfetaminy. Samochód był własnością 42-letniej pasażerki a zarazem żony kierującego - informuje asp. sztab. Małgorzata Koniarska, oficer prasowa komendy w Wodzisławiu Śląskim.

Przestępczy duet został zatrzymany, znalezione narkotyki zabezpieczono. Mężczyzna odpowie za kierowanie samochodem pod wpływem narkotyków, grozi mu do dwóch lat więzienia. Natomiast oboje odpowiedzą za posiadanie substancji narkotycznych, grozi im za to do trzech lat więzienia. Niewykluczone, że na podstawie opinii biegłego kwalifikacja czynu zmieni się na posiadanie znacznej ilości narkotyków, wówczas parze grozić może nawet do 10 lat za kratami.