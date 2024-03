Prasówka 3.03.2024 z całego tygodnia w Wodzisławiu Śląskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wodzisławia Śląskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ekstremalny Mors Masakrator 2024 w Wodzisławiu Śląskim. Bieg pełen błota, przeszkód i lodowatej wody”?

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ekstremalny Mors Masakrator 2024 w Wodzisławiu Śląskim. Bieg pełen błota, przeszkód i lodowatej wody WODZISŁAW ŚLĄSKI. Po raz kolejny wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju bieg Mors Masakrator dotarł do Wodzisławia Śląskiego. Zawodnicy mieli do pokonania 7-kilometrową trasę i nie mniej niż 20 przeszkód. Musieli brodzić w lodowatej wodzie, czołgać się pod zasiekami czy przeskakiwać nad wodą pomiędzy drążkami. Mimo wymagającej trasy, błota i deszczu, z uśmiechem docierali do mety. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Boskie imprezowiczki na parkieciew śląskich klubach! wyglądały NAJPIĘKNIEJ. Zobacz zdjęcia | LUTY 2024 ROZRYWKA. Działo się w lutym 2024 w weekendy w woj. śląskim - wszak w tym miesiącu bawiliśmy się m.in. na imprezach walentynkowych! Przez kluby przewinęło się tysiące fanów dobrej zabawy. Oto najpiękniejsze panie z dyskotek w naszym regionie, które bawiły się podczas lutowych imprez. Sprawdź, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto panie na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic, Lublińca, Bielska-Białej czy Siemianowic Śląskich.

📢 Niezwykła okazja! Dom z grodem w woj. śląskim na licytacji komorniczej. Sprawdź oferty już od 100 tys. zł - MARZEC 2024 W marcu 2024 r. w woj. śląskim wyjątkowo sporo domów trafiło na licytacje komornicze! Mamy dla was 26 najciekawszych ofert. Znajdziecie tu zarówno budynki w niskich cenach do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 100 tys. złotych. Zatem, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Seniorka z Jastrzębia zgubiła się w terenie. Kobietę zauważyli policjanci z Wodzisławia Śląskiego. Jak zakończyła się historia 70-latki? WODZISŁAW ŚLĄSKI. Policjanci z wodzisławskiej drogówki w nocy zatrzymali do kontroli drogowej fiata. Okazało się, że kierująca 70-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju wracała ze szpitala i nocnej apteki, jednak z powodu gęstej mgły straciła orientację w terenie i nie potrafiła wrócić do domu. Mundurowi zadbali, by kobieta bezpiecznie wróciła do swojego miejsca zamieszkania.

📢 W Śląskiem planowane są wyłączenia prądu - nawet doi 9 godzin! Oto LISTA miejscowości i dokładne terminy [26 II - 1 III 2024] KOMUNIKAT. W dniach od 26 luty - 1 marca 2024 r. będą planowane przerwy w dostawie prądu w woj. śląskim! Nawet do 9. godzin! Aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii w kilku miejscowościach w regionie. Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin!

📢 Najsympatyczniejsze pary z woj. śląskiego! Oto liderzy konkursu ONA i ON 2024 z poszczególnych miast - zobacz ZDJĘCIA PLEBISCYT. W WALENTYNKI 2024 ruszyło głosowanie w plebiscycie Ona i On, wyłaniającym najsympatyczniejsze pary w miastach i powiatach woj. śląskiego. Kto wygrywa w twojej miejscowości? Prezentujemy liderów plebiscytu...

📢 Oto lista dróg w Wodzisławiu Śląskim, które zostaną przebudowane. Miasto pozyskało na ten cel 30 mln złotych INWESTYCJE. Szereg dróg w Wodzisławiu Śląskim zostanie w najbliższym czasie przebudowanych. Miasto pozyskało na ten cel 30 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość zadań wyceniana jest na przeszło 31,6 mln zł przy założeniu 5 proc. wkładu własnego miasta. 📢 Zabójstwo w Radlinie! Sprawcy po wszystkim próbiowali spalić zwłoki? Zatrzymano 5. osób Wodzisławscy śledczy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zabójstwa, do którego doszło 20 lutego br. na terenie Radlina. Policjanci do tej sprawy zatrzymali 5 osób. Jeden z zatrzymanych, 50-letni mieszkaniec Radlina usłyszał 3 zarzuty, w tym zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. 📢 Wypadek w Wodzisławiu Śląskim. Policja szuka sprawcy czołowego zderzenia dwóch pojazdów Policja szuka sprawcy czołowego zderzenia dwóch pojazdów, do którego doszło w Wodzisławiu Śląskim na DW 933 w niedzielny poranek. Rzeczniczka komendy powiatowej policji poinformowała, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

