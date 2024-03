Seniorka z Jastrzębia zgubiła się w terenie. Kobietę zauważyli policjanci z Wodzisławia Śląskiego. Jak zakończyła się historia 70-latki? Ireneusz Stajer

Policjanci z Wodzisławia Śląskiego odnaleźli zaginioną 70-letnią jastrzębiankę KPP Wodzisław

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Policjanci z wodzisławskiej drogówki w nocy zatrzymali do kontroli drogowej fiata. Okazało się, że kierująca 70-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju wracała ze szpitala i nocnej apteki, jednak z powodu gęstej mgły straciła orientację w terenie i nie potrafiła wrócić do domu. Mundurowi zadbali, by kobieta bezpiecznie wróciła do swojego miejsca zamieszkania.