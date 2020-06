Matura 2020 w Wodzisławiu Śl.: Maski i dezynfekcje na egzaminie dojrzałości

Matura 2020 w Wodzisławiu Śl.

W poniedziałek (8.06) ruszyła matura w Wodzisławiu Śl. i powiecie wodzisławskim. Tegoroczna jest wyjątkowa, bo w dobie pandemii koronawirusa.

Z powodu konieczności wyznaczenia odpowiednich odległości między uczniami we wszystkich szkołach przygotowano m.in. więcej sal niż w latach poprzednich. Wszystkie te pomieszczenia zostały zdezynfekowane. Dostępnych jest też więcej wejść do budynków, tak by uczniowie nie kumulowali się w jednym miejscu. Przy każdym wejściu będą też stanowiska z płynami do dezynfekcji.

Do Zespołu Szkół Ekonomicznych i I LO w Wodzisławiu Śl. uczniowie mogli wejść po godz. 8. Każdy na wejściu musiał zdezynfekować ręce. Dozownikami operowali nauczyciele.

- To inne okoliczności niż zazwyczaj. Wprowadzono szereg zasad. Rygor jest jak w szpitalu lub przychodni - mówili uśmiechając się nauczyciele.

Przemieszczając się po szkole maturzyści muszą zakrywać twarz i nos. Na czas egzaminu można zdjąć maseczkę ochronną. Niektórzy ze zdających założyli jednorazowe rękawiczki.