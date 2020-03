Można wspierać finansowo szpitale w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.

Koronawirus obciąża szpitale w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.

Od lat wiadomo, że szpitale i ich działalność jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia niedofinansowana. Podmioty tworzące szpitali, w przypadku placówek w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach jest to Powiat Wodzisławski – robią, co mogą, by szpitalom pomagać, ale same często znajdują się w nie najlepszej kondycji. Niestety z powodów prawnych samorządy nie mogą też finansowo wspierać działalności bieżącej lecznic.

W tym roku nad placówkami publicznej ochrony zdrowia zawisły dodatkowo kłopoty związane z walką z koronawirusem. Nawet te szpitale, które nie znajdują się na pierwszej linii frontu walki z zarazą, są bardzo obciążone. Tak jest również w przypadku szpitali w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach, które nie dość, że przejęły pacjentów z Raciborza (tamtejszy szpital został przekształcony w całości w szpital zakaźny), to musiały dodatkowo wdrożyć szczególne środki ostrożności i zabezpieczenia.