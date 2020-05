"Na zawsze święty", czyli muzyczny hołd Janowi Pawłowi II. Zobaczcie i posłuchajcie

- Gdy w Polsce na spotkania przychodziliśmy do Ciebie, ty nam mówiłeś "Jestem u siebie", a na Franciszkańskiej gdy kazałeś już iść spać, to młodzi nie chcieli, bo chcieli tam stać, być blisko Ciebie, razem z Tobą być, bo po spotkaniu z Tobą, łatwiej było żyć... -brzmi fragment utworu.

- Tekst, a właściwie wiersz napisałem zaraz po śmierci Jana Pawła II w 2005 roku. Słowa płynące z serca. Lata mijały, a teraz postanowiliśmy nagrać teledysk do słów. To muzyczny hołd dla Jana Pawła II - mówi Marek Fibic, autor tekstu.

18 maja przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II. Mieszkańcy Pszowa, Rydułtów i okolic w wyjątkowy sposób postawili upamiętnić to wydarzenie. Nagrali teledysk "Na zawsze święty".

Dla Marka Fibica z Pszowa Jan Paweł II jest przykładem do naśladowania. 15 czerwca 1999 roku był w Gliwicach. Podobnie jak setki pozostałych wiernych czekał na JP II.

- Co chwilę było widać nadlatujące helikoptery. Jednak w żadnym z nich nie było oczekiwanego gościa - opowiada Marek Fibic. Papież ostatecznie nie dojechał z powodu choroby. Choć wierni rozumieli powód, to jednak czuć było zawód. Dwa dni później, gdy Marek usłyszał, że papież przyjedzie do Gliwic, nie zastanawiał się długo. Wsiadł w samochód i ruszył w drogę na gliwickie lotnisko.