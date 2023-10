Nastolatkowie kradli wyposażenie komputerów z domu kultury w Nieboczowach. Odpowiedzą przed sądem rodzinnym

Wodzisławscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości nieletnich zatrzymali pięciu nastolatków, którzy kradli sprzęt komputerowy z Wiejskiego Domu Kultury w Nieboczowach. Choć początkowo podejrzewano, że komputery po prostu się zepsuły, szybko ujawniono, że doszło do kradzieży.

Zarzut wspólnej kradzieży usłyszeli mieszkańcy powiatu wodzisławskiego. To dwaj 16-latkowie, 15, 14 i 13-latkowie. W ich domach policjanci znaleźli pochodzący z kradzieży sprzęt komputerowy, który wrócił już do właściciela.

- Nieletni odpowiedzą teraz za popełnienie czynu karalnego, o ich losie zdecyduje sąd rodzinny. Wodzisławscy policjanci apelują do rodziców o zwiększenie nadzoru dla swoimi pociechami. Taki nadzór powinien obejmować to, co dziecko robi w sieci, ale również to, co ma w swoim pokoju - przekazuje policjantka.