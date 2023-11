„Nie piję. Prowadzę, Żyję” - to kampania własna policji w Wodzisławiu Śl. Przyglądaliśmy się działaniom wodzisławskiej drogówki ZDJĘCIA

Wodzisławska policja zatrzymała w tym roku już 500 nietrzeźwych kierowców!

- W zeszłym roku zatrzymaliśmy aż 534 kierowców, którzy wcześniej pili alkohol. W tym roku sytuacja wygląda tak, że mamy prawie połowę listopada i zatrzymanych takich kierowców 500. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grudniu... Niestety, jest duża szansa na to, ze liczba ta będzie wyższa. Dlatego apelujemy do użytkowników dróg o odpowiedzialne zachowanie. Jeżeli spożywamy alkohol, absolutnie nie siadamy za kierownicą – podkreśla rzeczniczka wodzisławskiej policji.