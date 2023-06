Noc w wodzisławskim muzeum w Noc Świętojańską. W programie otwieranie tajemniczych drzwi. Jakie jeszcze atrakcje przygotowała placówka

Noc Muzeów na ludowo z Vladislavią

Bramy Pałacu Dietrichsteinów otworzą się dla zwiedzających o 16.00. ­­Rozpoczniemy od wernisażu wyjątkowej wystawy stworzonej z okazji 40-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Vladislavia, która powstała dzięki pracownikom Wodzisławskiego Centrum Kultury.

- Wystawa jest opowieścią o początkach zespołu, jego drodze do sukcesu, koncertach i ludziach, którzy go tworzyli. Dziś zespół to niemal setka młodych osób z Wodzisławia Śląskiego i okolic, którzy spotykają się i ćwiczą w Wodzisławskim Centrum Kultury - mówi Katarzyna Rokowska - Szyroki, dyrektor WCK.