Odurzony narkotykami obywatel Czech złapany w Gołkowicach (gm. Godów). Był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Czeka go sroga kara

Wodzisławski profilaktyk pełnił nocną służbę jako oficer kontrolny, nadzorował pracujące tej nocy patrole. W poniedziałek 18 września, tuż po godzinie 2, na ulicy 1 Maja w Gołkowicach zauważył jadącego na rowerze mężczyznę, który nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy.

- Cyklista został więc zatrzymany do kontroli drogowej. Jak się okazało, 30-letni obywatel Czech wsiadł na rower po wcześniejszym zażyciu środków odurzających. Mężczyzna w przypływie szczerości przyznał również, iż ma przy sobie jeszcze trochę marihuany... Ponadto po sprawdzeniu 30-latka w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna jest poszukiwany przez jastrzębski sąd w celu odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo, którego się dopuścił na terenie Polski - informuje aspirant sztabowa Małgorzata Koniarska, oficer prasowa komendy policji w Wodzisławiu Śl.

Obywatel Czech został zatrzymany, a ujawnione przy nim narkotyki zabezpieczone. Wezwani na miejsce funkcjonariusze drogówki sprawdzili stan trzeźwości cyklisty. Tester narkotykowy dał wynik pozytywny, mężczyźnie została więc pobrana krew do badań. 30-latak trafił już za kratki, gdzie odsiedzi zaległą karę. Odpowie także za posiadanie ponad jednego grama substancji odurzających, za co kodeks karny przewiduje karę do trzech lat więzienia, a także za kierowanie rowerem pod wpływem środków odurzających.