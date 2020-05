Osocze od górników uratuje zakażonych koronawirusem. Wspólna akcja Sierpnia'80 i Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

Górnicy i medycy staną razem do walki z chorobą wywołaną przez koronawirusa. Pracownicy kopalni, którzy przeszli chorobę Covid-19 chcą oddawać osocza i w ten sposób pomagać pacjentom w cięższym stanie. Zagrożeni są zwłaszcza seniorzy, którzy przez koronawirusa trafiają do szpitala, nie rzadko pod respiratory. Dla nich choroba Covid-19 może być śmiertelna.

- Nasi górnicy wspomagają medyków, dostarczając im np. maseczki, ozonatory i żywność. Wcześniej wielokrotnie wspierali protesty pielęgniarek czy ratowników medycznych. Dziś znów się solidaryzujemy i wspieramy. Przeciwko hejtowi. Chcemy robić dobre rzeczy, bo wierzymy, że dobro wraca – mówi Patryk Kosela, rzecznik WZZ”Sierpień 80”.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA jest mocno zainteresowany współpracą.

- Zwróciłam się do „Sierpnia 80” z pomysłem, abyśmy sprzeciwili się hejtowi, który wylewa się na nasze grupy zawodowe. Pomysł koledzy podchwycili i dziś to nie tylko rzucone hasło „Nie hejtuję, szanuję, bo ratuję”, ale i konkretne działania. To osocze górników, którzy wyzdrowieli z koronawirusa i dziś mogą pomóc swoim osoczem innym, którzy ciężko przechodzą chorobę – mówi Iwona Sołtys.