Otwarcie nowej interny Szpitala w Wodzisławiu. Budynek jest świetnie wyposażony. Pacjenci będą się tu leczyli w komforcie ZDJĘCIA

1 maja, pierwszych pacjentów przyjmie zmodernizowana interna Szpitala w Wodzisławiu. Na oddział trafią pacjenci z przenoszonego z Rydułtów oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrycznym - Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego. Inwestycja kosztowała blisko 7 mln zł, z czego 5 mln zł, powiat wodzisławski pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostałą kwotę wyłożył ze swojego budżetu. W piątek 28 kwietnia, oddział został oficjalnie otwarty, a na uroczystość przyjechał z Katowic, wicewojewoda Robert Magdziarz.

Zanim oddział przyjmie pierwszych pacjentów, w piątek 28 kwietnia zmodernizowane pomieszczenia nowej interny Szpitala w Wodzisławiu Śląskim mogli obejrzeć dziennikarze. W dniu tym bowiem oficjalnie go otwarto. Przypomnijmy, że oddział chorób wewnętrznych w Wodzisławiu został zamknięty w 2017 roku, po sześciu latach wraca z Rydułtów do stolicy powiatu. Modernizacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmach został gruntownie odnowiony z zewnątrz i wewnątrz. Oddział liczy 45 łóżek, w tym 35 z przenoszonego oddziału z Rydułtów oraz 10 z oddziału chorób wewnętrznych Szpitala w Wodzisławiu Śl. Obiekt dysponuje salami jedno i wieloosobowymi – wszystkie z łazienkami. W budynku zainstalowano windę oraz infrastrukturę umożliwiającą zapewnienie higieny osobom leżącym. Na korytarzach jest monitoring. Poza standardowymi salami chorych w oddziale powstały sale do monitorowania stanu pacjentów wymagających wzmożonej obserwacji zdrowotnej. Znalazła się również izolatka z pełnym węzłem sanitarnym, pracownia usg i rtg oraz pomieszczenie do wykonywania prób wysiłkowych. Ciekawostką jest przygotowane dla pacjentów stanowisko komputerowe z dostępem do internetu. Obiekt został wyposażony w nowoczesną instalację ppoż, a także schludne szatnie dla personelu.

- Łącznie na odnowienie tego budynku wydano blisko 7 mln zł. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano 5 mln zł, z Regionalnego Funduszu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ponad 1 mln zł, a dotacja powiatu wodzisławskiego wyniosła prawie 500 tys. zł – wyliczyła p.o. dyrektora szpitala, dr inż. Anita Wardzyk-Kulińska.

Wodzisławska interna z 50 łóżkami Jak dodała, budynek jest przygotowany na 50 łóżek, ale zarejestrowanych jest 45. - Cały czas mamy świadomość, że krąży Covid, dlatego rozdzieliliśmy pomieszczenia, gdyby trzeba było hospitalizować osoby z koronawirusem. Jak będzie potrzeba zwiększenia do 50 łóżek, to zrobimy to – mówiła szefowa szpitala.

Wskazała, że każdy pokój chorych ma swoją toaletę i instalację tlenową oraz system przyzywowy. Sale są stosunkowo małe, co również wpływa na komfort pacjentów i personelu.

Starosta Leszek Bizoń mówił, że oddział jest nowy, ale w starym budynku. Ale z tego starego gmachu zostały tylko ściany, wszystko inne jest nowe. Nowe jest też wyposażenie pomieszczeń. Leczenie w godziwych warunkach - Ta inwestycja pozwoli podnieść jakość leczenia w powiecie wodzisławskim. Oddział chorób wewnetrznych jest tym podstawowym, który wyłapuje wszystkie problemy zdrowotne, a następnie kieruje pacjentów do specjalistów innych dziedzin. Jak dzisiaj widzimy, jakość remontu jest bardzo wysoka, wszystko zostało dopięte na ostatni guzik – powiedział nam wicewojewoda Robert Magdziarz. - Wiemy, że wszystko zależy od personelu, niemniej leczenie w dobrych, godziwych warunkach pozwala na szybszy powrót do zdrowia – dodał. Lekarz kierujący oddziałem Paweł Muzyka, zaznaczył, że personel przyszedł z Rydułtów. To pięciu lekarzy – specjalistów: czterech chorób wewnętrznych, jeden chorób płuc. Oddział będzie przyjmował pacjentów z powiatu wodzisławskiego oraz powiatów ościennych, bo nie ma już rejonizacji. Z jakimi schorzeniami?

- Przede wszystkim układu pokarmowego, ale również oddechowego oraz osoby cierpiące na schorzenia kardiologiczne. Wstępna diagnostyka chorób nowotworowych – wymienił szef interny. Czy powstanie szpitalny łącznik? Jakość wykonanych prac komplementowała także senator Ewa Gawęda. - Kiedy jeszcze niedawno odwiedzałam tutaj pacjentów, panujące tu warunki nie były godne do leczenia ludzi. Ogromnie się cieszę, że środki rządowe z Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały skierowane właśnie do Wodzisławia Śląskiego. Nie ukrywam, że bardzo mocno o to zabiegałam – wskazała senator Gawęda.

Jak dodała, plan był jeszcze taki, żeby połączyć nową internę z głównym gmachem szpitala. Na tę chwilę jednak nie wystarczyło pieniędzy na budowę łącznika. To jest plan na przyszłość. Bo to bardzo ułatwi przenoszenie pacjentów z jednego budynku do drugiego. Wstęgę przecięli wspólnie wicewojewoda Robert Magdziarz, senator Ewa Gawęda, poseł Teresa Glenc i starosta wodzisławski Damian Bizoń oraz pełniąca funkcję dyrektora dr inż. Anitą Wardzyk-Kulińską i poprzedni szef lecznicy Krzysztof Kowalik, który w ostatnich latach wykonał ogromną pracę, by powstał taki oddział. Nową internę pobłogosławił ksiądz.

Chirurgia też rusza 1 maja 1 maja rusza też oddział chirurgiczny. Ze względu na odejście 14 osobowego zespołu lekarskiego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, chirurgia wodzisławskiego szpitala musiała zawiesić przyjmowanie pacjentów od sierpnia zeszłego roku. Teraz udało się skompletować kadrę i w poniedziałek o godz. 8:00 oddział wznowi działalność. Przygotowano tam 15 łóżek, co wiąże się z koniecznością przeniesienia do jego pomieszczeń części oddziału ginekologiczno-położniczego na czas planowanego remontu.

