Tak wygląda wyremontowany oddział neonatologii w szpitalu w Wodzisławiu Śl. Nowo narodzone dzieci zyskały komfortowe i przyjazne warunki

Dzięki dotacji w wysokości 550 tys. zł, przekazanej przez powiat wodzisławski oraz środkom w wysokości 700 tys. zł przekazanym przez miasto Wodzisław Śląski, szpital wyremontował i zmodernizował oddział neonatologiczny oraz oddział ginekologiczno-położniczy wraz z traktem porodowym. Oddziały zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących standardów i przepisów. Poprawiła się także jakość i komfort leczenia.

Kompleksowy remont pomieszczeń neonatologii i porodówki objął m.in. malowanie ścian, wymianę kafelek, futryn i drzwi, wykładziny, lamp sufitowych, wykonanie nowych łazienek przy salach porodowych, montaż klimatyzatorów ściennych czy zakup i montaż wanny porodowej. Po zmianach na trakcie porodowym znajdują się dwie sale porodowe z bezpośrednim dostępem do toalety i prysznica.

- A co równie ważne, na oddziale znajduje się jedna sala z wanną do porodów w wodzie i bezpośrednim dostępem do prysznica i toalety - informuje powiat wodzisławski.