Piknik powstańczy w Rydułtowach. Zaprezentowano broń, szpital polowy oraz zdobywanie posterunku Freikorpsu. Zobaczcie ZDJĘCIA

Popołudnie z historią powstań śląskich w Rydułtowach

- Pomysł na wioskę powstańczą zrodził się kilka lat temu podczas Dni Rydułtów. Postanowiliśmy go kontynuować. Dołączyla do na nas Grupa Rekonstrukcji Historyczne Powstaniec Śląski ze szpitalem powstańczym, grupa Ranger Survival – mówi Katarzyna Chwałek-Bednarczyk, dyrektorka Rydułtowskiego Centrum Kultury Feniks.

- Chodzi o to, aby dotrzeć do jak najmłodszych odbiorców. I chyba nam się to udaje, bo frekwencja dzisiaj dopisuje i pogoda też. Planujemy kolejne wioski powstańcze. Już teraz zapraszamy – zachęca pani dyrektor.

Szpital polowy z okresu powstań

- Dzisiaj przyjechaliśmy do Rydułtów, by pokazać sprzęt używany na szkoleniach bądź używany w naszej organizacji. Można przyjść, zobaczyć. Mamy repliki broni, którą można rozłożyć, jak i na amunicję ostrą – wskazuje przedstawiciel grupy.

O III powstaniu śląskim

Ostatni z trzech zrywów powstańczych na Górnym Śląsku miał na celu przyłączenie tego regionu do Polski, a poprzedził go przeprowadzony w dniu 20 marca 1921 roku plebiscyt. Mieszkańcy Górnego Śląska mieli wówczas zdecydować czy są za przyłączeniem Górnego Śląska do Niemiec, czy do Polski. Na czele powstania, które zakończyło się 5 lipca 1921 roku stanął Wojciech Korfanty.

Zryw poprzedził plebiscyt, w którym wzięło udział 97,5 procent uprawnionych, czyli niecałe 1,2 miliona osób, z czego za przynależnością do Niemiec zagłosowało 59,4 procent osób. Przyłączenia Śląska do Polski chciało natomiast 40,3 procent głosujących. Po niekorzystnych – z punktu widzenia polskich interesów – wynikach plebiscytu oraz propozycjach podziału Górnego Śląska, przystąpiono do przygotowań powstańczych.

Komisja Międzysojusznicza nie potrafiła dojść do porozumienia w sprawie podziału obszaru plebiscytowego, gdyż zaproponowano przyłączenie do Polski jedynie powiatów rybnickiego i pszczyńskiego, omijając ważne tereny przemysłowe. Sytuacja ta skłoniła Wojciecha Korfantego do zaproponowania własnego rozwiązania - wyznaczył granicę, przebiegającej od południa wzdłuż biegu rzeki Odry, a potem do Olesna. Brak poparcia komisji skłonił go do podjęcia decyzji o wywołaniu powstania. W kwietniu 1921 roku opracowano plan wystąpienia zbrojnego, który został zatwierdzony przez Wojciecha Korfantego.