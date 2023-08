20-lecie Jednostki Strzeleckiej 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich. Zaproszenie do Muzeum w Wodzisławiu. Zobaczcie te mundury ZDJĘCIA

Ekspozycja miłośników polskiego mundury i strzelectwa

- Muzeum w Wodzisławiu Śląskim prezentuje bardzo różne wystawy z bardzo różnych obszarów życia lokalnej społeczności. Jednym z nich jest zamiłowanie do munduru, strzelectwa. W holu Pałacu Dietrichsteinów można oglądać wystawę Jednostki Strzeleckiej 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, która prezentuje swoją działalność – mówi Hanna Blokesz-Bacza, menadżer Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śl.

Eksponowane są mundury wojskowe, zdjęcia, dokumenty, pamiątki. Stowarzyszenie zrzesza pasjonatów polskiego munduru, strzelectwa, musztry i tego wszystkiego, co wiąże się z tą tradycją. Jednostka Strzelecka nawiązuje do powstań śląskich. Przypomnijmy, że powiat wodzisławski w latach 1919-1921 był jednym z głównym miejsc polskiej akcji powstańczej. Celem bojowników było przyłączenie Górnego Śląska do odradzającej się Rzeczpospolitej. Jednostka Strzelecka przejęła wiele ze wspomnień kombatantów.