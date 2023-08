Ruszają 30. Dni Rydułtów. Wydarzenie potrwa aż trzy dni. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych przygotowano mnóstwo atrakcji

Następnego dnia, również w ramach Dni Rydułtów spotykamy się, tym razem na parkingu RCK, z trochę starszym odbiorcą. Rozpoczniemy HOLI - świętem kolorów czyli wesołą muzyką, huczną zabawą i prawdziwą feerią barw. Warto założyć jasne ubrania, na których dobrze widoczne będą barwniki kolorowych proszków. Ale uwaga – najlepszą i najbardziej lubianą odzież lepiej zostawić w szafie, bo nie ma gwarancji, że kolorowe plamy uda się wywabić. Będzie to również okazja nie tylko do potańczenia na świeżym powietrzu przy największych hitach tego i ubiegłego wieku, ale również do relaksu na leżakach i skorzystania z wideoobudki 360 stopni. O muzyczny klimat zadba Dyskoteka Dorosłego Człowieka i znany już rydułtowikom z imprezy „Karaiby na niby” Dee Jay Jano, który zagra muzykę rozrywkowa polską i zagraniczną, polskie disco, rytmy latino dance, italo disco, stare nagrania w nowej wersji, ballady i muzykę od lat 60 tych po najnowsze hity. Znany. Wydarzeniu będą towarzyszyć kule, w których będzie można będzie przespacerować się po tafli Machnikowca oraz dmuchaniec EXTREME dla dorosłych.