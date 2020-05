Porozumienie w PGG. Górnicy w maju zarobią mniej o 20 proc. W zamian dodatkowe cztery dni wolne

Do końca maja górnicy z Polskiej Grupy Górniczej będą mieli cztery dodatkowe dni wolne od pracy, a wypłaty otrzymają o 20 proc. niższe. Związki zawodowe podpisały porozumienie z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Obowiązywać będzie przez miesiąc, a spółka zaoszczędzi 195 mln zł. Co dalej?

Porozumienie w PGG Zakończył się trwający blisko miesiąc impas w Polskiej Grupie Górniczej. Po wielu spotkaniach, rozmowach i negocjacjach związki zawodowe w piątek (8.05) podpisały porozumienie z zarządem PGG dotyczące skróconego czasu pracy i obniżki pensji. I tak w maju górnicy będą pracować cztery dni w tygodniu. Wiąże się to z 20 proc. obniżką wynagrodzenia. - Porozumienie obowiązywać będzie na jeden miesiąc. Umożliwi skorzystanie przez spółkę z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. W dokumencie znalazł się zapis, że do 10 czerwca zarząd PGG przedstawi plan funkcjonowania spółki do końca roku. To warunek o który postulowaliśmy - mówi Przemysław Skupin, z Sierpnia'80. Zarząd PGG wnioskował o ograniczenie wydobycia, skrócenie tygodnia pracy i obniżkę pensji na trzy miesiące. Bez gwarancji utrzymania miejsc pracy związki nie zdecydowały się podpisać porozumienia na tak długi okres. Domagały się również programu naprawczego. Tego zarząd PGG nie jest zapewnić w obecnych warunkach. Dlatego przedstawi związkom plan funkcjonowania spółki do końca roku.

- Nie wykluczamy, że zdecydujemy się na porozumienie na dwa kolejne miesiące. To jednak zależy od tego, co przedstawi nam zarząd w planie funkcjonowania spółki do końca roku. W tej chwili nie mogę powiedzieć, co będzie dalej - dodaje Skupin. Dzień wolny we wszystkich kopalniach PGG wypadnie w piątki (dodatkowy przypadnie też w czwartek 14 maja). Wówczas nie będzie prowadzone wydobycie, a jedynie prace mające na celu utrzymanie w gotowości zakładu (utrzymanie ścian, wentylacja itp.). Górnicy zarobią mniej Pracownikom przysługiwało będzie wynagrodzenie proporcjonalne do obniżonego wymiaru czasu pracy – składniki wynagrodzeń określone stawkami miesięcznymi ulegają pomniejszeniu w okresie obowiązywania porozumienia o 20 proc. Zapisano, że proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone w porozumieniu z 21 lutego 2020 r. (tzn. po ostatnich podwyżkach wynagrodzeń w PGG).

Dodatkowy dzień wolny nie będzie opłacany, a pracującym wtedy przy zabezpieczeniu ruchu kopalni w zamian udzielony zostanie inny wolny dzień bezpłatny w ciągu tygodnia. Zarząd PGG zadeklarował, że do 10 czerwca przekaże organizacjom związkowym plan funkcjonowania spółki do końca 2020 r. Ustalono też, że strony przystąpią do rozmów na temat dalszego funkcjonowania PGG. - Porozumienie ze związkami zawodowymi pozwoli zrealizować pełny trzypunktowy pakiet działań osłonowych proponowany przez zarząd w połowie kwietnia. Osiągnięta zgoda daje nam możliwość skorzystania w maju ze wsparcia rządowego w ramach tarczy antykryzysowej – skomentował po podpisaniu porozumienia Tomasz Rogala, prezes PGG. Spółka będzie mogła zawnioskować o ponad 70 mln zł miesięcznie dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Efekt ekonomiczny całego pakietu osłonowego w PGG szacowany jest na 195 mln zł miesięcznie. To i tak będzie wynikiem ok. 45 mln zł "pod kreską".

Koronawirus uderzył w górnictwo Branża górnicza jeszcze przed pandemią była w bardzo trudnej sytuacji. Kryzys wywołany epidemią koronawirusa spowodował spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, a w konsekwencji na węgiel dostarczany z kopalń PGG do elektrowni. Cała gospodarka obniżyła zużycie energii elektrycznej o około 10-12 proc., co bezpośrednio przełożyło się na spadek przychodów spółki i pogorszyło jej sytuację finansową. Stąd pomysł pakietu osłonowego. Długo nie było porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem PGG. Według planu zarządu dzięki dofinansowaniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (tzw. tarcza antykryzysowa) spółka zyskałaby 70 mln zł miesięcznie, dodatkowo przez obniżenie płac oszczędziłaby 55 mln zł miesięcznie, ograniczenie wydatków operacyjnych i inwestycyjnych przyniosłoby 70 mln zł miesięcznie, a łączny efekt ekonomiczny pakietu wynosiłby ok. 195 mln zł każdego miesiąca i 585 mln zł po kwartale. Do tego potrzebne było porozumienie ze związkami dotyczące skróconego czasu pracy i obniżki zarobków.

Związkowcy nie podpisali go od razu. Kością niezgody była kwestia obniżki zarobków. Ich zdaniem 20 proc. to za dużo. Zaproponowali przestój ekonomiczny w jednym dniu tygodnia (w praktyce dzień wolny) z wynagrodzeniem za dniówkę nie mniejszym niż 60 proc. W praktyce oznaczałoby to obniżkę wynagrodzeń górników o nie więcej niż 10 proc. w skali miesiąca. Ich zdaniem, takie porozumienie również pozwoliłoby skorzystać z rządowej pomocy. Jednak według wyliczeń PGG realizując propozycje związków zawodowych koszty płac uległyby obniżeniu o ok. 18 mln zł miesięcznie, a pomoc z ustawy o Covid-19 mogłaby wynieść w tym wariancie tylko 7,8 mln zł miesięcznie. Łącznie spółka mogłaby uzyskać zaledwie 26 mln zł na miesiąc. Propozycja strony społecznej jest więc o ok. 100 mln zł mniejsza niż zaproponowana przez spółkę. Według wyliczeń przy takim scenariuszu spółka w ciągu trzech miesięcy mogłaby przynieść dodatkowe 700 mln zł strat.

Związków zawodowych nie przekonał nawet wicepremier Jacek Sasin. Minister aktywów państwowych odpowiedzialny za górnictwo wyraźnie podkreślił, że bez wdrożenia pakietu osłonowego zaproponowanego przez zarząd PGG, spółce grozi upadłość. Bez żadnego programu naprawczego PGG mogła generować nawet 240 mln zł strat. Polska Grupa Górnicza podjęła też inne konieczne działania zachowawcze. Polegają one m. in. na ograniczeniu na okres miesiąca wykonanie części kontraktów na prace firm zewnętrznych w kopalniach i dzierżawę maszyn górniczych. PGG to największa spółka wydobywająca węgiel w Europie. Zatrudnia ok. 41 tys. osób.

