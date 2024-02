Pożar w Radlinie. W budynku gospodarczym znaleziono zwęglone zwłoki OPRAC.: Robert Lewandowski

W budynku gospodarczym znaleziono zwęglone zwłoki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim Zobacz galerię (3 zdjęcia)

RADLIN. Jedna osoba zginęła w pożarze, do którego doszło we wtorek nad ranem w Radlinie, w powiecie wodzisławskim. Do pożaru doszło w jednym z budynków gospodarczych.