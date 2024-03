Premiera książki "Skrzacie opowieści" w Wodzisławiu Śląskim. To długo oczekiwana publikacja autorstwa wodzisławian. Co zawiera? ZDJĘCIA

- Jestem pewien, że ta pozycja wydawnicza będzie łączyła pokolenia. Z szerokim uśmiechem na ustach i niemałym wzruszeniem wyobrażam sobie rodziców mających w rękach tę publikację i czytających ją wieczorami swoim pociechom, a także dzieci, które z zapartym tchem oraz ekscytacją przewracają następne kartki, aby poznać niezwykłe historie Wodzisławskich Skrzatów. Mam nadzieję, że czas spędzony z tą książką będzie niezapomnianą podróżą, która na długo pozostanie w Waszej pamięci - pisze we wstępie do książki prezydent Mieczysław Kieca.

W "Skrzacich opowieściach" rzeczywistość przeplata się z fikcją. Każda strona tej niesamowitej książki jest niczym wejście w fascynującą krainę - pełną niezwykłych istot i przygód. To siedemnaście opowiadań napisanych przez wodzisławian, opowiadań o sile wspólnoty, przyjaźni, odwadze w obliczu zagrożenia oraz odkrywaniu magii w codzienności. To historia o Wodzisławiu Śląskim i mieszkających w nim skrzatach.

We wspomnianej książce znalazły się ilustracje namalowane specjalnie na potrzeby tego tytułu. Nawiązują one do opowiadań, które znalazły się w środku. Czytelnicy znajdą tam zarówno skrzaty kąpiące się w fontannie na wodzisławskim Rynku, palące ognisko w Parku Miejskim przy Pałacu Dietrichsteinów czy znajdujące się przy pomniku Powstańców Śląskich. Autorką ilustracji jest Dorota Piecha, graficzka Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.